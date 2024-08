L'hospital Arnau de Lleida tanca 30 llits en comptes dels 104 previstos davant de l'alta pressió assistencial

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alta pressió assistencial del juliol i principis d’agost en el sistema sanitari lleidatà no ha permès tancar la majoria dels 104 llits (3 plantes) que l’hospital Arnau preveia deixar inutilitzats durant l’estiu.

Una portaveu de l’Institut Català de la Salut (ICS), gestor públic del centre, explica que s’ha tancat una planta d’hospitalització (30 llits) per portar a terme obres de manteniment i renovació, com estava planificat. Tanmateix, no s’ha prescindit de la resta de llits “per poder garantir la correcta assistència a la població i adaptar-nos a les necessitats que hem de cobrir”, afirma.

El departament de Salut va anunciar al juny que els hospitals públics de la regió sanitària de Lleida tancarien fins a 157 llits a l’estiu, mentre que els del Pirineu els mantindrien tots oberts. L’Arnau volia deixar oberts els seus 447 llits d’hospitalització al juny i el pla inicial contemplava tancar-ne 74 al juliol, mentre que durant tot l’agost i el setembre s’havia d’assolir el pic de 104 llits inhàbils.“No s’estan fent tantes operacions com durant la resta de l’any, però les plantes estan al màxim”, explica una portaveu del sindicat CATAC, que indica que el fet de no tancar els llits previstos està causant denegacions dels permisos d’un mes lliure sense sou. Per la seua part, CCOO adverteix de l’alta pressió a Urgències, on puntualment s’han de doblar els boxs o posar lliteres als passadissos, indica una portaveu. “S’està tardant més de l’habitual a ingressar els pacients i també constatem retards de diverses hores en les recollides de les ambulàncies a les persones que reben l’alta”, afegeix.Els tancaments de llits als hospitals són habituals durant els estius per les vacances del personal, encara que els dos últims anys només es va prescindir d’uns quants a Lleida per mitigar l’alta pressió a Urgències i recuperar l’activitat retardada per la pandèmia.

CAP de la Bordeta

Les obres d’ampliació del CAP Bordeta-Magraners estan a la recta final. - GERARD HOYAS

D’altra banda, les obres d’ampliació del CAP Bordeta-Magraners que van començar a finals de juny del 2023 estan a la recta final. Els treballs permetran duplicar la superfície, de 1.000 a 2.000 m², i el centre comptarà amb un nou espai d’atenció continuada, 12 noves consultes per a l’atenció de medicina, pediatria i infermeria, així com 4 consultes polivalents. Per la seua banda, l’ICS va explicar que no es contractaria més personal mèdic per al CAP perquè “l’equip ja disposa de l’estructura de professionals que li correspon”.

Demanen més pressupost i mantenir la participació El sindicat Metges de Catalunya dona la benvinguda a la nova consellera de Salut, Olga Pané, que defineixen com a “profundament coneixedora del sistema i de la llarga trajectòria del sector”, i li demana que “mantingui actius tots els espais de participació creats la passada legislatura”. El sindicat destaca la taula per a l’harmonització de les condicions laborals i econòmiques dels professionals dels centres de l’ICS i de la xarxa concertada i, sobretot, la taula mèdica de negociació sorgida després de la vaga de facultatius del gener del 2023.L’organització assenyala que, a diferència de la seua última experiència professional com a gerent del Parc de Salut MAR de Barcelona, Pané “haurà de pensar en la globalitat del sistema, posant sempre al davant el seu caràcter públic i la protecció i el benestar dels seus treballadors”.Així mateix, Metges de Catalunya assenyala com a principal repte el finançament, amb un pressupost sanitari que “haurà de créixer en 3.000 milions d’euros anuals, com a mínim, perquè se situï almenys al mateix nivell de la despesa real”. La captació i retenció de personal mèdic ha de ser una altra de les prioritats de Pané, segons el sindicat. “S’hauran d’oferir millors condicions, principalment en l’Atenció Primària, amb el focus situat sobre la conciliació i la sobrecàrrega assistencial”. A més, el sindicat també demana un pla estratègic contra les agressions als professionals del sistema.

La covid baixa un altre 20% en una setmana

Els casos de covid diagnosticats per l’Atenció Primària segueixen a la baixa a Lleida per quarta setmana consecutiva. La passada hi va haver 281 contagis (240 al pla i 41 al Pirineu), un 20,4% menys que els 353 de la setmana anterior i gairebé la meitat –un 49% menys– dels 503 que es van diagnosticar entre els dies 15 i 21 de juliol. A més, la incidència del virus també registra un descens a tot Catalunya.