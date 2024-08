Prat de la Riba fins a Pardinyes, sense mitjana pel carril bici

La prolongació del carril bici de l’avinguda de Prat de la Riba des de Príncep de Viana fins a la rotonda de Baró de Maials, a Pardinyes, preveu eliminar la mitjana i redistribuir els carrils de circulació, per poder habilitar carril bici a la calçada al costat esquerre, en direcció al centre de la ciutat. Així ho determina el projecte de l’obra, que la Paeria ha licitat per un import de 237.724 euros, finançats amb fons europeus Next Generation en el marc de la futura implantació d’una Zona de Baixes Emissions (ZBE) a la ciutat. El termini d’execució és de tres mesos des de l’inici dels treballs, que donaran continuïtat a la primera fase de reforma de Prat de la Riba, que va començar el novembre de l’any 2022.

El nou carril bici d’aquest tram de Prat de la Riba estarà protegit de la circulació de la resta de vehicles per separadors prefabricats de cautxú reciclat. Serà bidireccional majoritàriament i tindrà una amplada de 2,40 metres i una longitud de 307, però hi haurà també 31 metres a la vorera. Es construirà també una rampa de formigó per a la connexió amb la plataforma de l’autobús. A més, estan previstos dos trams unidireccionals que uniran l’existent amb el projectat, de 73 metres de llargada.També està previst adaptar els passos de vianants a la nova disposició dels vials, així com l’adaptació de la senyalització de la mobilitat existent a la nova, induïda per la implantació del carril bici. La superfície total de l’àmbit d’actuació és de 9.025 metres quadrats. El projecte indica que l’obra està programada en dos fases i la intenció és interrompre al menys possible el trànsit de vianants i vehicles, de manera que es mantingui en tot moment l’accés a les edificacions de la zona.

A licitació el concurs per “regenerar” la Mariola

L’ajuntament ha licitat el concurs de projectes per a la redacció del pla de millora urbana de la Mariola per un import de 130.680 euros. L’objectiu del concurs és seleccionar el millor projecte que serveixi per elaborar el pla de “regeneració” de l’àmbit d’aquest barri comprès entre els carrers Mart, Mariola, Júpiter i Cardenal Cisneros. La Paeria ja va anunciar la seua intenció de “transformar” aquesta zona, que engloba 435 pisos de nou blocs del Grup Mariola i dos de Cardenal Cisneros. Les empreses interessades tenen fins al dia 23 de setembre per presentar projectes, que han de tenir en compte totes les actuacions urbanístiques, mediambientals i de caràcter social i comunitari necessàries, així com un pla de viabilitat econòmica. Fa temps que aquesta zona està degradada i ja ha estat objecte d’altres plans de millora, que no s’han materialitzat.