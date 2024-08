Biguetes al Palau de Vidre amb ciment aluminós

La troballa d’algunes biguetes amb ciment aluminós al Palau de Vidre és una de les causes que han provocat un increment de 350.514,49 euros del pressupost de rehabilitació energètica d’aquest equipament. En la memòria del projecte modificat s’argumenta l’augment del cost de l’obres indicat al contracte formalitzat el 17 de maig del 2023 que és necessari “per realitzar les obres de tractament de l’estructura per resoldre la carbonatació de formigó, presència de ciment aluminós en biguetes en zones puntuals no representatives i complir els paràmetres de la resistència al foc segons la normativa d’incendis que no es van poder preveure en el moment de preparar la licitació”.

La Paeria va aprovar a finals de juliol, a través d’un decret d’alcaldia, el modificat del contracte per l’import citat i va autoritzar la despesa a càrrec d’una partida del pressupost d’aquest any.La reforma del Palau de Vidre va ser adjudicada el 14 de març del 2023 a l’UTE formada per les empreses Romero Polo i Acsa Obras e Infraestructuras per 5.715.185,27 euros, finançats amb fons europeus Next Generation. Una altra empresa que va optar al concurs va presentar un recurs i l’adjudicació va quedar en suspens, però el Tribunal de Contractes del Sector Públic el va desestimar i es va aixecar la suspensió. Així mateix, el 17 de maig del 2023 es va formalitzar el contracte i les obres d’adequació d’aquest pavelló no van començar fins al 19 de setembre, amb la previsió del consistori que es prolonguessin durant un any. Després van estar aturades entre Nadal i el març passat, però han tornat a agafar ritme.

La Paeria aprova un projecte modificat que encareix el pressupost inicial de 5,7 milions

Amb la rehabilitació, el Palau de Vidre serà un espai més sostenible, d’usos polivalents i amb més eficiència energètica gràcies a grups de telecontrol de gestió i plaques solars a la coberta. La primera planta acollirà un hotel d’entitats, una petita sala d’actes i les oficines de la Fira de Lleida i la planta baixa tindrà usos esportius i per a entitats.