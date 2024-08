Denuncien que diverses famílies venen droga cada dia a la plaça Josep Solans de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Som Veïns denuncia la “impunitat” amb què diverses persones venen drogues dures a la plaça Josep Solans, al Centre Històric. Un portaveu explica que hi ha una família que trafica diàriament des de l’any 2019 com a mínim, sense deixar de fer-ho durant el confinament per la pandèmia. “Ens hem reunit amb caps de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana per traslladar el problema i amb Fèlix Larrosa al començar la seua alcaldia fa poc més d’un any, però de moment no han fet res”, es lamenta en aquest sentit un portaveu. L’associació destaca que “el fet de no investigar i perseguir els delictes” ha causat que dos famílies més de la mateixa plaça hagin començat a “fer els seus negocis tranquil·lament davant de la inacció policial”.

Així mateix, assegura que han pogut observar una venda de droga a un menor d’edat. A més a més, assenyala que hi ha tràfic de drogues diàriament, sobretot a partir de les últimes hores de la tarda, i explica que la majoria de transaccions es porten a terme a l’interior dels pisos, encara que també solen llançar els “paquets” al carrer des de les finestres. Soroll nocturn Així mateix, Som Veïns denuncia que als carrers del Barri Antic “és impossible descansar a les nits” a causa de la gran quantitat de persones que fan soroll al carrer fins a la matinada, sobretot “nens que juguen al carrer fins més tard de la una”.