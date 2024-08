Detingut per intentar estafar 6.000 € amb el mètode de l''estampeta'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dilluns un home de 42 anys quan intentava estafar una dona d’edat avançada amb el conegut mètode de l’estampeta. Els fets es van produir el matí d’aquell mateix dia, quan la víctima va acudir a una oficina bancària del barri Universitat i va demanar al responsable de caixa una gran quantitat de diners. El treballador es va estranyar i, conscient de la vulnerabilitat de l’anciana, li va preguntar el motiu. La dona li va explicar que acabava de conèixer dos homes que li havien ofert guanyar molts diners però abans ella havia de donar-los 6.000 euros.

Des de l’oficina bancària van contactar amb els Mossos i al lloc va acudir ràpidament una patrulla de paisà, així com una altra d’uniformada que es va posicionar als voltants de la sucursal. Els agents van observar davant del banc un home que parlava per telèfon i, amb actitud nerviosa, intentava controlar la porta de l’entitat bancària. Mentre un dels agents vigilava el sospitós, un altre va entrar al banc per parlar amb la dona, que li va relatar uns fets que coincidien amb l’estafa de l’estampeta. Un individu va simular el rol d’algú amb problemes per cridar l’atenció de la dona i un altre es va afegir a la conversa per convèncer la víctima que, si aportava una quantitat de diners, podria multiplicar-la fàcilment. Amb la descripció, van confirmar que l’home que hi havia a l’exterior era un dels implicats i van procedir a la detenció. Tot i això, els agents no van poder localitzar el segon implicat. El detingut, que té 27 antecedents per fets similars a tot Espanya, va passar dimarts a disposició judicial.