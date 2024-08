L’ajuntament de Lleida expedienta l’amo d’un gos per tenir-lo en un lloc inadequat i sense alimentació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Lleida ha obert un expedient sancionador contra el propietari d’un gos per presumpte incompliment de l’article de l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals que tipifica com a infracció greu mantenir-los sense alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si el risc als animals és greu. L’import de la sanció pot oscil·lar entre 400 i 2.000 euros.

La Paeria ha fet aquesta actuació després que entitats animalistes es fessin ressò que un gos estava sempre sol en una terrassa bruta i que era alimentat pels veïns.

Per aquesta raó, agents de la Guàrdia Urbana i tècnics municipals van fer una inspecció dimarts passat i van constatar que el propietari havia traslladat el gos, el nom del qual és Simba, a un lloc que té bones condicions higienicosanitàries, un espai obert amb llibertat per entrar i sortir, on rep menjar i aigua i que el seu estat físic és bo.

Malgrat això, el lloc on es trobava anteriorment estava en males condicions, la qual cosa ha motivat aquest expedient sancionador. L’ajuntament també ha informat que l’amo del gos té tota la documentació i el control veterinari en regla.

La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias ha agraït la col·laboració de Tsunami Animalista i d’altres entitats que vetllen per la cura dels animals a l’hora d’avisar i aportar informació per poder actuar en aquest cas.