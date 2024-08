Quinze morts lligades a la calor en el que va d’agost a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les comarques lleidatanes han registrat entre els dies 1 i 12 d’agost un total de quinze morts que es podrien atribuir a les altes temperatures, segons les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes (MoMo), de l’Institut Carlos III. Val a remarcar que a Lleida hi va haver dos morts cada dia durant els cinc primers dies del mes, coincidint amb l’arribada de l’onada de calor, mentre que l’última que es va registrar va tenir lloc dilluns passat, quan els termòmetres en diversos punts del territori van fregar els 40 ºC, sent Sant Romà d’Abella, al Pallars Jussà, la temperatura més alta amb 40,1 ºC.

A la resta del territori català s’estimen 217 morts en el mateix període de temps, mentre que el total de l’Estat suma 900, segons les dades de l’Institut Carlos III. Així les coses, en el mateix període de temps del 2023 no es va notificar cap mort atribuïble a temperatura a la demarcació lleidatana.

D’altra banda, el juliol d’aquest 2024 es van registrar vuit morts a Lleida. El sistema MoMo, que recull dades des del 2020, ha comptabilitzat a Catalunya un excés de 19.956 morts per totes les causes i 1.842 d’específicament atribuïdes a les temperatures. La distribució anual per calor és alarmant. El 2020 van ser 42 defuncions; el 2021, 100; el 2022, 711; el 2023, 583, i en el que va de 2024, 435.