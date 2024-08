Un conductor ebri atropella un patinet i fuig a Lleida

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor va ser denunciat penalment ahir a la tarda per la Guàrdia Urbana de Lleida després de xocar contra un patinet elèctric a la rambla Ferran i fugir. El xòfer, de 49 anys, tenia suspès temporalment el carnet i conduïa sota els efectes de l’alcohol. Segons va informar la Policia Local, els fets es van produir pocs minuts després de les set de la tarda, quan un cotxe va xocar contra un patinet a l’altura del número 19 de la rambla Ferran i va fugir del lloc. Com a conseqüència de l’impacte, el conductor del patinet va patir ferides de diversa consideració i va ser evacuat a l’Hospital Arnau de Vilanova. El vehicle va ser interceptat per una patrulla de la Guàrdia Urbana a la rotonda de l’avinguda Indústria amb la C-13 al polígon El Segre. A l’identificar-lo, els agents van comprovar que no tenia en vigor el permís de conduir i que tampoc no tenia assegurat el cotxe. Així mateix, va donar un resultat positiu de 0.61 mg/l en les proves d’alcoholèmia. Els agents li van obrir diligències penals i el vehicle va ser traslladat al dipòsit municipal.

A més a més, la Urbana també va treballar en un atropellament que es va produir cap a les 19.30 hores al carrer Camí de Corbins, a Pardinyes. Un turisme va atropellar una dona de 63 anys que travessava el pas de vianants. La víctima va ser traslladada a l’Arnau de Vilanova amb policontusions. Un bomber fora de servei i un metge que passava pel lloc van atendre la dona abans de l’arribada del SEM, que va activar dos dotacions.D’altra banda, dos conductors van ser denunciats penalment per la Guàrdia Urbana entre dimarts a la nit i ahir a la matinada per no tenir carnet. Els incidents es van registrar al carrer Jaume II (a Cappont) i l’avinguda del Segre, on van parar un xòfer amb motiu d’una infracció.