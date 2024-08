Atorguen el complement de maternitat a un altre jubilat lleidatà

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) concedeix el complement de maternitat a un altre jubilat lleidatà a qui la Seguretat Social denegava aquest dret assegurant que la seua petició havia prescrit. Com ja ha fet en altres sentències que han beneficiat jubilats de les comarques lleidatanes, el TSJC confirma la interlocutòria emesa en primera instància pel Jutjat Social 1 de Lleida, que ja va reconèixer aquest dret al demandant. Rebutja així el recurs presentat per la Seguretat Social, que al·legava que la petició, que es va fer el 2022, estava fora de termini, ja que la jubilació s’havia iniciat el 2016.

Tanmateix, el tribunal recorda la unificació de doctrina que va fer aquest any el Tribunal Suprem, en la qual va establir la no-prescripció del dret d’un treballador a cobrar en la seua pensió de jubilació el complement de maternitat malgrat sol·licitar-ho cinc anys després que li fos concedida la pensió. D’aquesta forma, el TSJC reconeix al jubilat lleidatà, de 69 anys i amb dos fills, el seu dret a percebre un complement del 5 per cent des del novembre del 2016.Inicialment, aquest complement per aportació demogràfica, posat en marxa el 2015, només podien percebre-ho les dones. No obstant, el desembre del 2019, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va declarar que també l’havien de cobrar els homes al considerar que la seua exclusió era discriminatòria. Llavors, el complement per aportació demogràfica va ser reformat i en va canviar la denominació a complement per a la reducció de la bretxa de gènere.

A 1 de juny del 2024, segons les dades del ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, hi havia un total de 7.529 pensions de jubilació a les comarques lleidatanes que comptaven amb aquest complement, un 46 per cent més respecte al mateix període de l’any passat. A nivell estatal, només el 10 per cent dels beneficiaris són homes. Així mateix, els últims mesos, els tribunals lleidatans i el TSJC han dictat diverses sentències reconeixent aquest dret.