Paradistes del mercadillo del Camp d'Esports de Lleida: “Hem passat de pagar 50 a 100 euros al mes mentre les vendes baixen”

Marc Carbonell Lleida

Els mercadillos ambulants estan de capa caiguda. Els paradistes veuen com els seus clients cada vegada prefereixen més la comoditat de comprar la roba online i com els seus marges de benefici es van reduint a causa de la pujada de despeses. “Abans de la pandèmia pagàvem uns 50 euros mensuals per cada parada, i cinc anys després són més de 100”, va lamentar el David, el propietari d’un punt de roba al mercadillo del Camp d’Esports, que ahir va funcionar malgrat ser festiu. “Abans ens guanyàvem bé la vida, però ara es fa molt complicat i volem treballar tots els dies que puguem”, va explicar.

El lleidatà va mostrar el seu orgull d’haver heretat l’ofici del seu avi i el seu pare, però “tinc un fill nounat i crec que la venda ambulant ja no existirà quan tingui l’edat per treballar”, va lamentar.

Al mercadillo hi ha parades de fruites i verdures de proximitat. - GERARD HOYAS

El Pedro és un altre paradista que va explicar que la pujada dels preus del gènere i l’augment de la competència han fet baixar els seus guanys, així com els increments de la quota d’autònoms i de les assegurances de les parades. “La gent s’està animant a fer un volt al ser un dia festiu, i a l’estiu és quan venem més roba”, va afirmar ahir després d’un matí en què hi va haver una notable afluència de clients al Camp d’Esports. Els paradistes van coincidir a assenyalar que la majoria dels clients que s’atansen al mercadillo són veïns d’origen estranger i persones grans.Per la seua part, els venedors de fruites i verdures van destacar l’augment de preus dels últims anys, així com una baixada de la seua qualitat. “Ara estem pagant més per una fruita pitjor, ja que molta no ve calibrada, però el preu s’ha doblat en els dotze anys que portem venint al mercat”, va afirmar Monaim, cap de Fruites Monaim.

L’Eduard és el màxim responsable –mentre els seus pares estan de vacances– de la parada Del Tros a la Llar. Viuen a Torres de Sanui i tota la seua fruita és de proximitat. “Venim a aquest mercat des que va obrir i també al de Pardinyes”, va explicar el jove, que ha estat a la parada des de petit i s’hi ha quedat perquè li agrada l’ofici. “La gent és cada vegada més exigent amb la qualitat i es valora més el producte de proximitat. Els preus, en general, són bastant més barats al mercadillo que en un supermercat”, va concloure.