La Urbana fa 24 vols amb drons aquest any per reforçar la seguretat

La Guàrdia Urbana ha portat a terme des de principis de maig 24 actuacions en què s’han utilitzat els dos drons dels quals disposa el cos després que es formessin sis agents per poder pilotar-los.

Segons va informar ahir la Paeria, la majoria dels vols s’han fet a l’Horta de Lleida, dins de les accions incloses en el pla d’actuacions per a la prevenció de robatoris en aquesta zona de la ciutat.D’aquesta manera, dels 24 vols que s’han portat a terme aquests mesos, 21 han estat a la zona de l’Horta, un al Parc de la Mitjana i dos en col·laboració amb altres cossos de seguretat. Els dos drons poden volar fins a 120 metres d’altura, i amb velocitats de més de 16 m/s. Tenen un dispositiu que permet fer el seguiment des de l’aire a persones i vehicles, a banda de gravar en vídeo o fer fotografies. A més, un dels aparells disposa d’altres prestacions més avançades, com una càmera tèrmica, que permet detectar, fins i tot de nit i en condicions de visibilitat limitades, qualsevol font de calor.La vigilància policial amb aquests dos drons és una de les mesures que preveu el pla d’actuacions per prevenir robatoris a l’Horta i, alhora, està vinculada als objectius i les accions que marca el Pla Local de Seguretat que es va aprovar el mes de març passat. A part de l’ús de vehicles aeris no tripulats, la patrulla especial de vigilància de l’Horta també compta amb més càmeres i lectors de matrícules per poder controlar els vehicles que entren i surten. Un dispositiu de seguretat que s’estableix de forma conjunta amb els Mossos d’Esquadra. Val a recordar que durant els últims mesos veïns d’algunes partides han format sometents al patir robatoris.