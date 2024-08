Denuncien que no hi ha cites disponibles per empadronar-se fins al 7 d'octubre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fruita amb Justícia Social i la Coordinadora Obrim Fronteres denuncia “una falta de polítiques actives d’empadronament i atenció de qualitat” entre el col·lectiu de persones migrants i afegeix que està elaborant “un mapatge de les vulneracions que pateixen, especialment a la campanya de la fruita”.

Asseguren que a la ciutat de Lleida no hi ha cites disponibles per sol·licitar el padró fins al proper 7 d’octubre, una situació que provoca “gran frustració” entre les persones que necessiten aquest tràmit per accedir a drets com l’atenció sanitària i l’educació. Així mateix, recorden que existeixen “organitzacions delictives que cobren quantitats excessives per gestionar el tràmit del padró, així com propietaris que imposen pagaments addicionals als inquilins per autoritzar-lo”.Les entitats van oferir ahir una sessió informativa i d’assessorament sobre l’empadronament a la qual van assistir una trentena de persones, “totes amb incidències relacionades amb el tràmit” en qüestió. El principal objectiu de la sessió, celebrada als locals del sindicat CGT a Lleida, va consistir a proporcionar informació i suport a les persones migrants que s’han trobat amb dificultats quan han intentat empadronar-se.