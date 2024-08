Mor Miquel Caminal, exsenador d'ERC de Lleida

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exsenador d’ERC per Lleida Miquel Caminal va morir ahir a la Seu d’Urgell als 71 anys d’edat després de lluitar contra una malaltia. Caminal, natural de Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell, va deixar l’activitat política després de les eleccions generals de l’any passat. Va deixar l’acta de senador, càrrec que havia exercit l’última legislatura. Abans havia estat regidor al seu poble natal entre el 1987 i el 1995, edil a la Seu des de llavors fins als 2011 i, de nou, regidor a Ribera d’Urgellet del 2011 al 2015.

El grup d’ERC a la Seu va lamentar la defunció de Caminal, al qual es coneixia com el Fretor. Es van referir a ell com “un gran lluitador fins a última hora pel país i el Pirineu”. Caminal va presidir la secció local d’ERC a la Seu i la comarcal de l’Alt Urgell. Era molt conegut a la comarca per la seua intensa activitat associativa. Va fundar el Club Hoquei Cadí, va impulsar el camp de piragüisme d’Arfa, va participar en la secció d’esquí nòrdic del Centre Excursionista de Catalunya i en el CEFUC (Club d’Esquí de Fons Urgell-Cerdanya) i va ser membre de la junta directiva del Club Aeromodelisme de la Seu d’Urgell. L’expresident de la Generalitat Pere Aragonès va destacar el compromís de Caminal per la seua terra. El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, el va recordar com a “gran persona i millor company”.