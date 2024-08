A la venda per internet almenys quaranta pisos a Lleida ciutat amb okupes dins

Comprar un pis amb okupes dins. Això és possible actualment a la ciutat de Lleida, atesos els anuncis publicitats a internet per un portal immobiliari, que té a la venda almenys quaranta habitatges a la capital en aquesta situació. Aquest diari ha comprovat que en molts s’especifica que precisament per aquesta raó no es poden organitzar visites físiques a l’immoble per als possibles compradors. Així mateix, alguns assenyalen també que el preu està calculat ja tenint en compte aquesta casuística i n’hi ha de molt econòmics, com un de 37 metres quadrats a la Mariola per 8.500 euros.

Una quinzena dels pisos en venda amb aquestes característiques tenen preus entre els 10.000 i els 20.000. A tall d’exemple, un del carrer Music Vivaldi (també la Mariola) es ven per 11.300 euros i l’anunci indica clarament que “l’immoble es troba ocupat il·legalment per tercers i sense els subministraments degudament contractats”. Detalla que no pot ser visitat “lliurement pels tècnics” per efectuar una taxació i que “mentre perduri la situació ocupacional, no podria ser hipotecat”. També destaca que el preu fixat s’ha determinat partint d’aquestes circumstàncies “que han suposat un menor valor”. Altres són bastant més cars, com un d’ubicat al carrer Paer Casanovas, de 165 metres quadrats, que es ven per 58.100 euros.

La immensa majoria d’habitatges okupats a la venda es troben precisament a la Mariola, barri que té zones molt degradades i amb un alt nombre d’okupacions, com els antics blocs Ramiro Ledesma (ara Grup Mariola). En aquests punts se’n publiciten alguns per 11.900, 16.000 i 18.000 euros, encara que també n’hi ha altres d’una mica més cars, per 30.000 als blocs Gaspar de Portolà o per 36.400 als blocs Joan Carles. No obstant, s’anuncien una quinzena de pisos amb okupes ubicats en altres zones de la capital, com al Centre Històric, per exemple al carrer Sant Carles, per 27.000 euros; a Cavallers per 47.100; i a Plateria per 47.500.

També n’hi ha a la Bordeta (carrer Bellavista, 31.600 euros), a Comtes d’Urgell (33.100), el carrer Nord (37.400) i l’Eix Comercial (Magdalena, per 49.900).A més a més, en alguns dels anuncis s’indica directament que la venda està pensada com una oportunitat per a inversors, als quals no els importa esperar que es desokupi l’habitatge en qüestió.