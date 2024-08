Apunyalat a Alcalde Porqueres durant una baralla amb 2 detinguts

La Guàrdia Urbana va arrestar ahir de matinada dos joves de 21 i 25 anys per l’apunyalament d’un home en una baralla al carrer Alcalde Porqueres. Els fets van tenir lloc cap a les 2.00 hores, quan es va rebre l’avís d’una baralla entre diverses persones a la via pública, a l’altura del número 43 d’aquest carrer. Un dels detinguts està acusat de ser l’autor de l’apunyalament mentre que l’altre, d’haver amagat l’arma blanca sota d’un vehicle perquè els agents no la trobessin. La víctima, que va rebre tres punyalades en diverses parts del cos, va ser evacuada en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Fonts properes van assenyalar que, tot i que la seua vida no corre perill, ahir va quedar hospitalitzat. L’autor de l’apunyalament podria ser imputat per lesions o temptativa d’homicidi mentre que el seu acompanyant és acusat d’un delicte d’encobriment per inten-tar ocultar l’arma del delicte als agents.

Des de la Paeria van destacar la immediatesa amb què va actuar la Guàrdia Urbana i que s’han fet inspeccions i diverses actuacions de control en locals d’aquesta zona. Una persona que assegura que va veure els fets va explicar que va sentir crits i que la baralla es va iniciar quan l’agressor va ser reprès per un grup de persones, entre les quals es podria trobar la víctima, i que va respondre amb l’agressió. Després de l’apunyalament, un amic del suposat atacant va intentar amagar l’arma sota un vehicle que estava aparcat a la zona. Els Mossos d’Esquadra van assumir la continuació de les diligències policials.

És la segona agressió que es produeix en la via pública a Lleida aquest cap de setmana. Dissabte de matinada, dos joves van ser arrestats per agredir-ne un altre a la sortida d’una discoteca. Precisament, els responsables de seguretat del local van ajudar la Urbana a localitzar els autors de l’agressió. La víctima també va acabar a l’Arnau amb una fractura de l’envà nasal. A finals de juliol, un veí del Barri Antic va patir ferides lleus a una cama després de veure’s embolicat en una altra baralla en la qual el seu oponent va esgrimir una daga japonesa. Uns dies abans, un altre home havia resultat ferit amb una katana durant una baralla entre familiars que va començar a passeig de Ronda i va acabar al carrer Pius XII. L’agressor va fugir del lloc abans que arribés la policia