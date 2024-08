El comissari jubilat que ha matat la seua exparella i la seua dona va ser cap de la Policia Nacional a Lleida

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El comissari de la Policia Nacional jubilat que ha matat amb arma de foc a la seua exparella al seu pis de Rubí i a la seua actual dona al seu domicili de Castellbisbal, on finalment s’ha suïcidat, va ser cap de la Policia Nacional a Lleida entre 2012 i 2016. Segons ha pogut saber SEGRE, es tracta de Juan Fortuny, que va ser destituït després d’unes desavinences amb la subdelegada del govern espanyol a Lleida en aquell moment, Inma Manso. Fortuny va ser traslladat a Tarragona com a cap d’Operacions i la causa oficial del seu cessament va ser per “falta de confiança”. Fortuny va portar als tribunals el seu cessament per ser “arbitrari” i a causa de “criteris polítics” i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va avalar el seu recurs.

La principal hipòtesi dels Mossos és que el policia jubilat ha matat amb arma de foc a la seua exparella, d’uns 60 anys, en Rubí, i a la seua actual dona –de una edat semblant– a Castellbisbal, i posteriorment s’ha suïcidat. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana Nord de Barcelona dels Mossos s’ha fet càrrec de les indagacions per aclarir les circumstàncies d’ambdós assassinats, segons ha detallat la policia autonòmica en un comunicat.

Els investigadors estan pendents de les proves de balística per determinar si l’autor del doble crim masclista ha utilitzat la mateixa arma de foc en tots els casos, segons les fonts.

El primer avís l’ha rebut aquest matí el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb l’alerta que hi havia una dona ferida en un pis de Rubí. Quan els efectius mèdics han arribat al lloc, han trobat al domicili la dona ferida de gravetat, encara que no han pogut fer res per evitar la seua mort. Paral·lelament, la Policia Local de Castellbisbal ha rebut l’avís d’un familiar per acudir a un pis d’aquesta localitat, on han trobat la dona i el comissari principal jubilat també morts.

El titular del jutjat d’instrucció número 6 de Rubí (Barcelona), en funcions de guàrdia, ha dirigit la comitiva judicial per procedir a l’aixecament dels tres cadàvers en Rubí i Castellbisbal, dos poblacions de la comarca barcelonina del Vallès Occidental situades a tot just vint minuts de distància amb cotxe. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), cap de les dos dones apareix en el sistema com a víctima prèvia de violència masclista.

Juan Fortuny va ingressar a la Policia Nacional el 1979 i la seua primera destinació va ser la Prefectura Superior de Policia de Catalunya. Entre 2001 i 2003 va ser el responsable del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona, mentre que el 2006 va ascendir comissari i va ser destinat de nou a la prefectura.

