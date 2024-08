Els estudiants paguen el pis a Lleida a l'estiu per no buscar-ne un altre al setembre

Els estudiants que viuen en un pis llogat, habitualment compartit, prefereixen pagar el juliol i l'agost, encara que no hi visquin aquells mesos, per mantenir-lo el següent curs i no haver de buscar-ne un altre al setembre. Els agents de la propietat immobiliària han constatat aquest canvi de tendència davant la reducció de l'oferta en el mercat.

El mercat dels pisos de lloguer a la ciutat de Lleida va vent en popa i un dels col·lectius que més fan ús d’aquest tipus d’habitatges és el dels estudiants originaris de fora de la capital, que acostumen a optar per les compartides. De fet, segons el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, al voltant d’un 25 per cent dels contractes de lloguer a la ciutat els subscriuen estudiants, la qual cosa en suposa un de cada quatre. I precisament pel gran dinamisme del sector, últimament estan canviant els hàbits i prefereixen pagar el juliol i l’agost, encara que aquells mesos no visquin en aquest pis, per poder conservar-lo de cara al curs següent. “Abans, habitualment els estudiants se n’anaven al juny i al setembre tornaven a buscar pis i el trobaven a un preu sostingut. Així s’estalviaven els dos mesos d’estiu. Però la tendència ha canviat perquè en els últims anys ha baixat molt l’oferta i tenen por de no trobar-ne un” que puguin pagar sense problemes, explica Esteve.

Així mateix, alguns, quan ja no necessiten el pis, busquen ells mateixos altres estudiants, de vegades del mateix lloc del qual són originaris, i els el traspassen. No obstant, apunta que els que busquen ara també poden trobar habitatge perquè hi continua havent al mercat.

Pel que fa als preus, afirma que la forquilla mitjana se situa entre els 600 i els 800 euros al mes, en funció del nombre de dormitoris i banys de què disposi, i afegeix que els estudiants solen pagar uns 250 euros cadascun, ja que comparteixen pis. Destaca que als propietaris els resulta rendible aquest tipus de lloguer perquè marquen un preu comptant ja que el pagaran per habitació i perquè els estudiants no acostumen a ser gaire exigents amb el mobiliari o l’antiguitat. Això sí, la wifi i un bon televisor són imprescindibles. A més, indica que no hi ha morositat perquè “són avalats pels pares” i no causen problemes. “El mite que destrossen els pisos ja ha passat a la història”, subratlla.

Reserves fins a un any abans a la residència de Cappont i la Vila de Lleida

Un altre principal allotjament per als estudiants són les residències, que algunes famílies prefereixen per als seus fills sobretot durant el primer i segon curs universitari. A dia d’avui ja estan plenes tant la ubicada al costat del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL) com la denominada Vila Universitària, situada a Ciutat Jardí, segons indiquen les respectives direccions. No obstant, assenyalen que els estudiants encara no s’han instal·lat i que hi poden haver baixes en funció de les reassignacions de places. A més, confirmen que també estan vivint la mateixa tendència que es dona en el lloguer de pisos, és a dir, cada vegada s’avancen més les trucades per reservar habitacions.

“De vegades ja demanen informació un any abans”, indica el director de la de Cappont, mentre que la de la Vila assegura que al febrer ja reben trucades per reservar per al següent curs, sense haver fet encara la selectivitat ni saber si obtindran plaça en els estudis que desitgen.Aquestes instal·lacions ofereixen diferents tipus d’allotjaments a preus diferents. Segons es publicita als seus respectius webs, a la de Cappont el preu d’una habitació individual és de 490 euros al mes més 63 de subministraments i una de doble, 335 més 37. Així mateix, ofereix manutenció completa per un suplement de 291 euros i mitja pensió, per 179. A la Vila de Lleida, un dormitori individual té un cost de 518,65 euros al mes per a contractes d’un a dotze mesos i de 451 si és per més d’un any. Els allotjaments de dos dormitoris costen 363,69 i 316,25 euros per persona, respectivament segons la mateixa casuística que els individuals, i els que tenen un dormitori doble, 352,30 i 306,35, respectivament. La direcció destaca que hi ha residents de tot Catalunya, de la resta d’Espanya i de l’estranger, fins i tot de Nova Zelanda.