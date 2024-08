“Els que s'empadronen a la ciutat de Lleida sense viure-hi col·lapsen les cites prèvies”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Lleida ha estat el lloc d’empadronament de moltes persones que no viuen a la ciutat durant molt de temps. Molts pobles del voltant no hi han col·laborat i s’han creat males pràctiques per part d’algunes persones que col·lapsen els llistats de demanda de cites prèvies” a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC). Ho va assegurar ahir l’alcaldessa accidental, Carme Valls, arran que entitats socials denunciessin que no hi ha cites disponibles per sol·licitar el padró fins al dia 7 d’octubre. “A Lleida hem firmat el decàleg de bones pràctiques d’empadronament, i fer-ho en altres llocs és més complicat”, va respondre sobre les possibles causes dels empadronaments fraudulents. “És un dret per a tothom que dona accés a tots els serveis socials, com ara l’educació i la sanitat, però s’ha de complir amb la normativa”, va afegir.

L’alcaldessa accidental va visitar la seu de l’OMAC a la rambla Ferran i va destacar que tots els tràmits de l’oficina ja es poden dur a terme de forma telemàtica. Va detallar que durant els sis primers mesos de l’any s’han gestionat 23.062 tràmits, 7.644 amb cita prèvia i 15.418 –el doble– sense cita.L’edil va subratllar que “l’OMAC atén de forma prioritària i pràcticament sense esperes qualsevol persona que necessiti urgentment documentació”. Així mateix, també va manifestar que “hi ha una mala pràctica per part d’altres administracions referent a la demanda de documentació a la qual poden accedir fàcilment, un fet que en algunes ocasions satura els serveis municipals”.Així mateix, la Paeria també recorda que ofereix un sistema d’ajuda per a la tramitació electrònica a través de WhatsApp, al número de telèfon 622 846 272.