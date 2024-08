Metges d'Urgències fan servir el traductor de Google per atendre estrangers

L'elevat nombre de pacients estrangers que acudeixen a les unitats d'Urgències dels hospitals i de l'Atenció Primària sense conèixer català o castellà causa que els professionals hagin de recórrer als intèrprets del 061 per atendre'ls, així com al traductor de Google. Els sanitaris demanen que es contractin traductors als centres.

Metges de les unitats d’Urgències dels hospitals lleidatans i de l’Atenció Primària han de recórrer als intèrprets del 061 o al traductor de Google per atendre un elevat nombre de pacients estrangers que no coneixen el castellà ni el català. “És una situació amb què ens trobem freqüentment durant tot l’any, tot i que pot ser que s’aguditzi una mica més durant l’estiu per l’arribada de turistes i temporers”, afirma el delegat a Lleida de Metges de Catalunya, José Angel Montañés. Explica que el telèfon 061 disposa d’un servei de traducció a distància, però “que és una mica precari i no sempre està disponible”, per la qual cosa sovint han de recórrer al traductor de Google. “També ens ajudem dels companys que coneixen l’idioma, per la seua pròpia iniciativa”, afegeix.

Professionals que treballen en aquest servei afegeixen que els pacients que no coneixen català o castellà acostumen vindre a Urgències acompanyats de familiars o amics que els tradueixen, així com que són pocs els que acudeixen al servei sense tenir targeta sanitària. Així mateix, indica que una de les eines que freqüenten per trencar les barreres idiomàtiques és Universal Doctor, un lloc web ideat per facilitar l’entesa entre sanitaris i pacients que no parlen el mateix idioma.Els sanitaris demanen que es contracti traductors als centres per resoldre aquests casos. “Fa diversos anys, a Urgències de l’Arnau hi havia un intèrpret d’àrab al matí, però es va perdre”, recorda Montañés, que detalla que la majoria de pacients estrangers que reben són d’origen magrebí o de l’Europa de l’Est.

La unitat d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova va assolir el rècord de 105.049 urgències ateses l’any passat, i al Santa Maria van ser 6.683. Per la seua part, el CAP d’Urgències de Prat de la Riba va atendre un total de 94.877 emergències. Van ser menys que l’any 2022, quan el centre d’Atenció Primària va assolir el rècord de 97.122. Així, les Urgències de la capital van tractar més de 206.000 pacients el passat 2023.

Lleida tindrà 89 places de formació sanitària especialitzada, xifra rècord

El ministeri de Sanitat ofereix a Lleida 89 places de formació sanitària especialitzada per a la convocatòria del 2025, la qual cosa suposa un nou rècord a l’afegir-se’n 4 més a les 85 d’aquest any, segons la resolució publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). El 2023 es van oferir 80 places.L’hospital Arnau tindrà 63 noves places: 46 de Medicina (MIR), 10 d’Infermeria, dos de Farmàcia, unes altres dos de Biologia i tres de Psicologia Clínica. En total en sumen dos més que les 61 del 2024, ja que l’especialitat d’Aparell Digestiu passarà de tenir d’un a dos MIR, i hi haurà una altra plaça addicional de Farmàcia Hospitalària (d’una a dos). La resta d’especialitats mantenen el mateix número que a la convocatòria anterior.Així mateix, la unitat docent d’Atenció Familiar i Comunitària (Atenció Primària) guanyarà dos noves places d’Infermeria, que passaran de vuit a deu. Mentrestant, als CAP es mantindran les 16 places MIR que s’oferien els últims anys.L’oferta de places de formació sanitària especialitzada que el ministeri va publicar ahir és la més gran per sisè any consecutiu, amb 11.943 places, 9.007 de les quals seran MIR, la qual cosa suposa un increment del 3%, sobretot de l’especialitat de Psiquiatria Infantil, que puja un 60%. De les de Medicina, 8.752 són de titularitat pública i 254 pertanyen a centres privats. 630 podran ser cobertes per persones amb discapacitat, i se’n reserven 901 a persones que no siguin titulars d’una autorització de residència a l’Estat.Dos de les 16 places de Medicina Familiar que es van oferir aquest any a Lleida van quedar vacants al concloure el procés de repesca per a facultatius extracomunitaris que el ministeri va obrir després de quedar 246 places sense assignar d’aquesta especialitat a tot l’Estat. A Lleida hi va haver cinc places MIR de Família desertes en primera instància, però se’n van poder cobrir tres a la segona volta. Totes les de la resta d’especialitats i categories van ser assignades.Per a la convocatòria del 2023 només va quedar una plaça vacant, però el 2022 inicialment en van quedar deu. Els professionals alerten que el minvant interès per la Medicina Familiar respon al “desprestigi” que pateix arran de les retallades a partir de l’any 2010.