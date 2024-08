Un detingut a Lleida per rebentar els vidres i robar a l'interior de 10 cotxes aparcats

Publicat per redacció



La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un home de 40 anys que seria el suposat autor de 10 robatoris amb força a l'interior de vehicles estacionats.

Els fets han tingut lloc la passada matinada a dos quarts d'una quan la policia ha rebut l'avís que hi havia una persona causant danys a un vehicle aparcat a l'avinguda de Tortosa. Els agents s'hi han desplaçat i han trobat l'home amagat a dins del cotxe i altres vehicles amb danys similars. Per això se l'ha detingut per suposats delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles.