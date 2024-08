Tancament d'un Mercat de les Rebaixes “d'èxit”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una vintena de botigues de l’Eix Comercial van tancar ahir una nova edició del Mercat de les Rebaixes, que l’Associació de Comerciants de l’Eix va definir “d’èxit”. Habitualment se celebrava de dijous a dissabte de l’última setmana d’agost, però aquest any van decidir moure’l a començaments de setmana –de dilluns a dimecres– perquè “al ser estiu moltes persones se’n van fora de la ciutat el cap de setmana”, segons va afirmar la vicepresidenta de la federació, Anna Caballol. “Durant tres dies, els carrers de l’Eix s’han omplert de vida, amb una afluència de persones que han pogut trobar bijuteria, productes per a la llar, roba, complements, perfumeria i productes d’alimentació”, va afegir. El mercat serveix als negocis per reduir els estocs de cara a la pròxima temporada, mentre que els clients gaudeixen de promocions de fins al seixanta per cent.