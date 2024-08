La Paeria de Lleida expedeix 80 certificats de padró al dia per la deixadesa d'altres administracions

L’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) expedeix en una setmana més de quatre-cents certificats d’empadronament a ciutadans que en sol·liciten de forma presencial, una mitjana de 80 al dia. En concret, entre els dies 19 i 23 d’aquest mes va atendre 980 persones presencialment (una mitjana de 182 de diàries), 409 de les quals necessitaven aquest tipus de certificat (gairebé el 50%) i 231 més van acudir per altres tràmits també relacionats amb el padró. És a dir, 640 atencions presencials en una setmana per a gestions vinculades a l’empadronament, la qual cosa representa una mitjana de 128 cada dia.

La Paeria no va proporcionar dades exactes sobre quines administracions sol·liciten a aquests ciutadans que aportin aquest certificat, però aquest diari ha pogut constatar que en bona part dels casos és requerit per organismes de la Generalitat o de l’Estat a l’hora de gestionar tràmits, com l’ingrés mínim vital, la renda mínima d’inserció, qüestions relacionades amb Estrangeria, amb l’Agència Tributària o amb la primera expedició del document nacional d’identitat, per exemple. En tots aquests casos no seria necessari que l’interessat acudís a l’OMAC, o sol·licités el tràmit de forma telemàtica, si es complís la llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor l’any 2016 i que determina que els ciutadans tenen dret a no presentar documents que hagin estat elaborats per qualsevol administració i afegeix que hauran de ser aquestes les que obtinguin directament la documentació a través de consultes online entre elles. Tanmateix, a la pràctica aquesta normativa no s’aplica i són els ciutadans els que es veuen obligats a fer el tràmit.En aquest sentit, la tinenta d’alcalde i edil de Bon Govern, Carme Valls, va afirmar la setmana passada que “hi ha una mala pràctica per part d’altres administracions, que és la demanda de documentació a la qual poden accedir fàcilment, fet que satura, en algunes ocasions, els serveis municipals”.

Per això, va instar la resta d’administracions a sol·licitar als ciutadans que aportin només la documentació a la qual no tenen accés. Així mateix, a més de destinar temps a tramitar un document que les altres administracions poden aconseguir de manera telemàtica, els ciutadans han d’abonar 6,10 euros per cada certificat d’empadronament, tal com marca l’ordenança fiscal corresponent.

L’ajuntament no va facilitar informació sobre les tramitacions de certificats gestionades online, però sí de les atencions telefòniques. En el primer semestre de l’any, l’OMAC va efectuar 14.770 atencions per telèfon per consultes sobre el padró, les més usuals pel catàleg de tràmits (4.224), l’estat d’expedients (1.240), incidències durant el tràmit (475) i cites prèvies (6.750).