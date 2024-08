Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir ahir de matinada dos homes, de 26 i 30 anys, a Pardinyes acusats de robar electrodomèstics, menjar, beguda i diners del bar de les piscines municipals de la Portella. L’actuació es va portar a terme cap a les 3.20 hores, quan una patrulla va observar dos persones que estaven descarregant bosses de plàstic a l’avinguda Tortosa i que a l’interior del seu vehicle hi havia també abundant material, com una rentadora, un ventilador gran i una vitroceràmica, entre altres objectes.

Dins de les bosses hi havia una gran quantitat d’aliments, com carn i marisc, i diverses botelles de licors, refrescos i una bossa amb nombroses monedes i bitllets fraccionats. Inicialment, aquests individus van dir als agents que estaven fent una mudança, però després de donar versions contradictòries van acabar reconeixent que l’havien robat.

Després d’una recerca per bars i restaurants de la ciutat, finalment els agents van poder esbrinar que el material havia estat robat aquella mateixa nit a les piscines de la Portella, cosa que van confirmar els Mossos d’Esquadra. La tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, va destacar la col·laboració amb la policia catalana, que va permetre dur a terme aquesta detenció i contactar amb els responsables de l’establiment per tornar-los el material robat. La investigació dels Mossos continua oberta i no es descarta que aquestes persones puguin tenir relació amb altres fets delictius a les comarques lleidatanes.

Al principi d’agost, desconeguts van entrar a robar al bar de les piscines d’Agramunt, emportant- se diners, refrescos, menjar i els equips informàtics. Al maig també van entrar a robar a la piscina coberta de Cervera, on van causar danys.