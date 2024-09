El PP exigeix més busos ja a la Caparrella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), reclama al govern municipal ampliar de forma immediata la freqüència de pas dels autobusos que connecten el centre de Lleida amb la Caparrella, ja que amb l’inici del pròxim curs aquest servei tornarà a ser utilitzat per molts alumnes de l’institut ubicat en aquesta zona. De fet, en els últims cursos s’han produït aglomeracions d’estudiants per intentar pujar a aquests autobusos, que van plens, tal com ha publicat aquest diari. Al seu torn, Palau considera que aquesta situació “comporta riscos per a la seguretat viària i la dels mateixos passatgers, molts d’ells menors d’edat”.

Per aquesta raó, veu “imprescindible garantir un transport públic adequat que pugui satisfer la demanda durant aquell període crític”. Insisteix que la regidoria de Mobilitat ha de prendre mesures “amb prou antelació per assegurar que el servei d’autobús sigui eficient i segur”.