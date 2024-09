La rambla Ferran, més residencial

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La rambla Ferran està guanyant pes en el sector immobiliari com una de les zones preferents del centre de la ciutat per construir habitatges. Després que la preponderància d’oficines i bancs caigués per la crisi del 2008, ara està sent objecte d’inversions públiques i privades per revitalitzar la que continua sent una de les principals artèries de la ciutat.

Un dels edificis de la rambla que pròximament es transformarà és el del número 25. L’obra, a càrrec de Dani Martín Construccions, preveu habilitar 22 nous habitatges per a lloguer a les cinc plantes de l’immoble que acull la cafeteria Rambla als baixos. El constructor explica que portarà a terme una “restauració completa i una rehabilitació de la façana principal”. Hi haurà quatre pisos per planta, dos amb dos habitacions i uns altres dos d’un dormitori. Així mateix, l’última planta es reservarà per a dos grans àtics de tres habitacions. El projecte està pendent de rebre la llicència d’obres. Si es tramita aviat perquè els treballs puguin començar al setembre, Martín espera poder acabar el projecte per a finals de l’any que ve.Aquest no és el primer edifici de Ferran que ha passat per les mans de Dani Martín. La seua constructora va reprendre les obres d’un bloc de pisos al número 54, a la cantonada amb el carrer Ramon Castejón, que van estar parades 12 anys a l’esclatar la crisi immobiliària. “Estem tenint una molt bona experiència donant bones oportunitats a una trentena de joves que viuen en lloguers més assequibles, d’entre 500 i 1.000 euros”, explica Martín. “Gairebé ningú construeix pisos d’una o dos habitacions perquè destinar-los a la venda no és viable, però sí llogar-los”, afegeix.D’altra banda, al número 37 de Francesc Macià, a la confluència amb Ferran, estan a punt d’acabar les obres d’un nou bloc de 24 pisos de dos, tres i quatre habitacions, aquests de compravenda, promoguts pel Grup Santander i que, segons figura en portals immobiliaris, ja estan tots venuts.Així mateix, un altre espai on es preveuen nous pisos és el solar on s’ubicava la històrica primera botiga d’Agustí Mestre. Els propietaris van enderrocar l’edifici aquest any i van explicar que la seua intenció és trobar un promotor que construeixi un bloc d’habitatges. Professionals del sector immobiliari van indicar que el fet que la rambla Ferran estigui guanyant caràcter residencial està relacionat amb el fet que el mercat d’oficines continua estancat. A més, aquesta zona acollia moltes entitats bancàries, i la concentració que hi ha hagut des que va esclatar la crisi el 2008 ha comportat el tancament d’oficines. En un altre ordre de coses, van indicar que les àrees més dinàmiques a nivell residencial de tota la ciutat continuen sent la nova Copa d’Or i l’expansió de Ciutat Jardí. En la primera està previst el pròxim inici de dos promocions, amb uns 60 i 20 habitatges, respectivament, que seran comercialitzats per Finques Farré.

La vorera que dona al Morera gairebé es doblarà al suprimir un carril

La Paeria impulsa una Operació Rambla per regenerar una de les principals artèries de la ciutat amb fons europeus. La vorera del costat del museu Morera s’eixamplarà dels 2,8 a 5 metres i es plantaran 39 arbres, s’instal·laran 24 columnes de llum i es renovarà la xarxa d’aigua potable i el mobiliari urbà. Perquè sigui possible se suprimirà un carril de circulació en sentit a Blondel, de manera que en quedarà un per a vehicles i un altre per a busos i taxis. El paviment s’elevarà perquè així quedi una plataforma única al mateix nivell de la vorera i la part central de la rambla. Així mateix, es renovaran 32 bancs i es plantaran arbustos en 25 jardineres. La Paeria va obrir a començaments d’agost el termini de presentació d’ofertes per executar les obres, que es tancarà el 10 de setembre.