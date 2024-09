La rambla Ferran 'tira' del comerç local

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La rambla Ferran de Lleida va recuperar ahir al matí la imatge d’una afluència massiva de persones que, aprofitant que era el primer diumenge d’obertura comercial autoritzada, van passejar davant les 35 parades d’antiguitats, artesania i manualitats.

La imatge d’una rambla plena de vianants un diumenge al matí va contrastar, tanmateix, amb la dels comerços de l’Eix Comercial de la capital lleidatana, on només algunes de les franquícies i pocs comerços locals van optar per obrir les portes.

Tanmateix, molts dels transeünts que van passejar per la rambla van aprofitar el bon temps per desplaçar-se més tard fins a l’Eix Comercial, la qual cosa en part va salvar el matí de les botigues que van optar per obrir.Així, grans superfícies i franquícies van aprofitar l’autorització d’obertura comercial d’ahir per obrir al públic amb l’objectiu d’atreure compradors aprofitant el final de les vacances de molts i les compres necessàries per a la tornada a l’escola.Durant el matí, l’afluència de compradors va ser baixa a l’Eix Comercial, encara que a la tarda es va animar una mica i es van poder veure més escenes de famílies amb bosses aprofitant les restes de les rebaixes. “Ha anat venint gent durant tot el dia, no gaire, la veritat, i potser a la tarda una mica més”, assenyalaven des d’una botiga de l’Eix, que afegien que tampoc havia estat un gran dia en vendes. “Com un dia normal entre setmana”, van explicar en un altre local, també franquiciat.Així mateix, en grans superfícies dedicades a moda i complements també es va notar un repunt a la tarda, amb una major afluència de famílies buscant calçat i roba per preparar la tornada al col·le.D’altra banda, a la zona alta de la ciutat la tònica va ser molt similar i a les grans superfícies es veia més moviment dels nouvinguts de les vacances per omplir els frigorífics de comestibles.

Contacontes per amenitzar l’activitat comercial

L’ajuntament de Lleida va programar un contacontes com a complement per a l’activitat comercial de la rambla Ferran, a càrrec de Mertxe París, de la llibreria Genet Blau.París va captivar amb les seues històries els nombrosos nens i nenes i les seues famílies, que es van reunir a l’espai reservat per a l’activitat, a l’altura de la diputació de Lleida.El regidor de Joventut, Educació i Ocupació, Xavier Blanco, va assistir a la sessió i va remarcar la continuïtat i l’ampliació d’activitats de carrer dirigides al públic infantil i familiar. “Hem de facilitar espais de lleure, cultura i educació familiars també al carrer perquè la resposta és molt positiva i ens permet disfrutar dels entorns urbans i naturals de la ciutat”, va dir.