Uns 2.500 alumnes nous començaran el curs a la UdL el 12 de setembre

Un dels cursos zero avui a la Politècnica de la UdL

Uns 2.500 alumnes nous començaran el dia 12 de setembre les classes als graus i dobles graus de la Universitat de Lleida (UdL). A l'espera de la pròxima matrícula, posterior a la convocatòria extraordinària de la selectivitat, la UdL ja ha cobert totes les places de primer disponibles a 28 titulacions. Principalment, les de Ciències de la Salut i les enginyeries; però també altres graus com Psicologia, Administració i Direcció d'Empreses, Educació Primària o Treball Social han omplert tots els llocs oferts.

D'altra banda, aquest dilluns han començat els cursos preparatoris, anomenats també 'zero' o propedèutics, de matèries com física, matemàtiques i química, per a alumnat que cursarà primer a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV) i a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la UdL.