La Guàrdia Urbana de Lleida deté 32 persones, 23 de les quals reincidents, en els últims quinze dies d'agost

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut en els últims quinze dies d'agost fins a 32 persones, 23 de les quals són reincidents i una d'elles ja estat arrestat fins a 43 vegades. L'alcalde Fèlix Larrosa ha lamentat que estan "farts" de la problemàtica de la reincidència i s'ha tornat a mostrar preocupat per la irrupció d'armes blanques en baralles tant a la ciutat com al país. En concret, les detencions s'han efectuat per delictes d'homicidi dolós en grau de temptativa, lesions, contra la salut pública, atemptat contra agents de l'autoritat, entre altres. Així, Larrosa ha fet una crida a la "complicitat dels poders públics" perquè l'eficàcia policial s'acompanyi de "mesures més decidides per part de l'entorn legislatiu".