Obriran al Centre Històric de Lleida un restaurant amb música en directe, un hotel boutique i una antiga taberna

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha visitat aquest matí les obres per posar en marxa un nou restaurant amb música en directe, anomenat Tocata, que obrirà aquesta tardor a la cantonada del carrer Lluís Besa amb el carrer Llopis, en ple Centre Històric, i que també té previst organitzar esdeveniments culturals, tal i com va publicar SEGRE.

Larrosa ha conversat amb el seu promotor, Guillem Sàez, que també té previst reobrir l’antiga taberna Tricicle, a la plaça Aurembiaix d’Urgell, i que és a la vegada un dels impulsors d’un projecte per posar en marxa un hotel boutique amb serveis premium, d’unes 15 habitacions, en un edifici rehabilitat a la plaça de Sant Josep, just davant de l’església de Sant Llorenç.

L'alcalde, que ha estat acompanyat per la regidora de Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, ha destacat l’empenta dels emprenedors i emprenedores per impulsar nous negocis en aquest sector del Centre Històric i ha assenyalat que “esdevindran espais extraordinaris per passejar i intercanviar emocions en l’àmbit cultural i gastronòmic i aquesta és una forma de fer barri i de fer ciutat”.