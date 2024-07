Lleida tindrà una nova sala de concerts, que també serà cerveseria i restaurant

En ple centre històric de Lleida és a punt d’inaugurar-se un nou local de lleure que programarà concerts i altres activitats culturals en viu. Al número 1 del carrer Lluís Besa, al costat de la llibreria La Sabateria, el Tocata ja llueix el rètol comercial a la façana i a l’interior bull l’activitat per poder estrenar aquest espai al setembre.

Darrere d’aquest projecte figura Guillermo Sáez –juntament amb la seua parella, Sandra Gómez–, un dels socis actuals de la veïna vermuteria Lo Carrincló, pràcticament a l’altre costat del carrer. Sáez va obrir aquest local fa uns tres anys juntament amb Marc Barceló i l’èxit de convocatòria li ha fet llançar-se a aquesta nova aventura. El nom de Tocata és una picada d’ullet al programa televisiu homònim dels anys 80 de música en directe que van presentar personatges com el periodista musical José Antonio Abellán o la cantant Vicky Larraz.

“Aquesta sala per a esdeveniments té llicència per a 149 persones, malgrat que com a espai de restauració tindrà una capacitat per a un centenar”, va explicar Sáez a SEGRE.

“La idea és comptar amb un servei de cerveseria, bar i restauració de qualitat, amb un escenari per a concerts, actuacions teatrals o monòlegs i, per què no, també presentacions de llibres o debats culturals”, va comentar l’impulsor d’aquesta nova sala, que també disposarà d’una pantalla de 3x2 metres per a projeccions de pel·lícules.

“Escoles de música o el centre Ilerna ja ens han demanat poder fer activitats amb els alumnes”, va afegir Sáez, que veu en el futur aquest punt de Lleida com l’enllaç cultural i de lleure entre el carrer Major i la Zona Alta de la ciutat.