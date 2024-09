Trenquen el vidre d'un restaurant dels Camps Elisis de Lleida i s'emporten la caixa

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori que es va produir a primera hora de la matinada d’ahir en un restaurant de l’avinguda Tarradellas, a Cappont, segons ha pogut saber aquest diari. Els lladres van arrancar la caixa enregistradora i es van emportar un botí d’uns 3.000 euros.

Els fets van ocórrer passades les 0.00 hores quan els lladres van trencar un dels vidres de la porta d’entrada amb un objecte contundent. Inicialment hi van accedir dos persones, que anaven amb el rostre tapat. Van arrancar la caixa enregistradora però no la van poder treure.

Davant d’això, van avisar dos lladres més que hi havia a l’exterior per poder treure-la i emportar-se-la. A l’interior hi havia uns 3.000 euros. Al lloc van acudir els Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Els investigadors compten amb els enregistraments de les càmeres de seguretat. Hores després, la caixa enregistradora va ser localitzada en un camí a prop del Sícoris, a la Bordeta. A última hora d’ahir no constaven detencions sobre el cas.

Els cossos policials van registrar 149 robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions el primer trimestre de l’any a la capital del Segrià, la qual cosa suposa un increment del 13,7% respecte al mateix període de l’any anterior, quan hi va haver 131 denúncies, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior. Aquesta xifra representa una mitjana d’una dotzena de casos per setmana. En el conjunt de la demarcació hi va haver 345 casos el primer trimestre, un descens del 3,6% respecte a l’any 2023.

Li sostreuen la cartera amb l’‘estafa de la taca’

Un veí de Lleida de 76 anys va ser víctima a última hora del matí d’ahir d’un robatori als Camps Elisis amb el conegut com l’estafa de la taca. Els fets van succeir cap a les 11.35 hores quan l’home passejava pel passeig lateral del recinte, a l’altura del Palau de Vidre. Un individu d’uns 50 anys se li va atansar per darrere, li va dir que s’havia tacat l’esquena i la part posterior dels pantalons i es va oferir a netejar-li.

Va ser una maniobra per distreure’l, agafar-li la cartera que portava a la butxaca posterior dels pantalons i sortir corrents, pujant a un cotxe en marxa que l’espera a escassos metres. El cotxe se’n va anar en direcció a Victoriano Muñoz. Un altre vianant es va adonar dels fets i va trucar a la Guàrdia Urbana per alertar del robatori.

La Policia Local, que va activar dos patrulles, va fer una recerca per la zona i va recollir la denúncia. “Ha estat molt ràpid. L’home m’ha dit que m’havia tacat i, molt amablement s’ha ofert a netejar-me. Però al fugir corrent m’he adonat que havia estat víctima del robatori i ha estat ell qui m’havia ruixat amb un líquid”, va explicar la víctima. Per la manera d’actuar del lladre, es desprèn que no era el primer cop que ho feia.