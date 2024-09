Ajuts de la Fundació La Caixa a 300 escolars

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació La Caixa, a través del programa CaixaProinfancia, acompanya en la tornada el col·legi prop de 300 nens i adolescents de més de 150 famílies de Lleida en situació de vulnerabilitat. Els ofereix reforç educatiu i de lleure, tallers, atenció psicològica, logopèdia, psicomotricitat, ulleres, audiòfons, ajuts per a alimentació i material escolar. Aquest últim es distribueix a través de nou entitats socials, amb la implicació de centres educatius i l’administració.

D’altra banda, la Fundació Universitat de Lleida rep una aportació de 10.000 euros de la Fundació La Caixa, a través de CaixaBank, per al programa d’ajuts per a habitatge i desplaçament de l’estudiantat. El pressupost global per a aquests ajuts és de 80.000 euros i estan dirigits a alumnes de grau dels centres propis de la UdL que no comptin amb domicili familiar a Lleida o Igualada. El rector, Jaume Puy, i el director del centre d’institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, van firmar un acord per al desenvolupament d’accions de responsabilitat social.