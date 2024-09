Educació vol revisar el val escolar per facilitar-ne la gestió i reforçar-lo per als més vulnerables

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha obert a revisar i "donar una volta" al val escolar. Ho ha dit durant la roda de premsa d'inici de curs i després que la Sindicatura de Comptes hagi fet públic un informe en què avisa el Govern que no es va presentar informe sobre l'impacte econòmic i social del val. La consellera ha explicat que han d'estudiar què diu l'informe, però en tot cas ha expressat la seva preocupació pel fet que alguns centres els han fet arribar les dificultats de gestió que tenen. Niubó s'ha obert a "explorar" també com fer que aquest instrument permeti reforçar l'ajut als més vulnerables. Fins ara, s'han activat tres de cada quatre vals (73,3%). El 23% s'han derivat als centres i el 73% s'han bescanviat en comerços.

El val escolar s'ha ampliat enguany a secundària amb un total de 790.000 beneficiaris potencials. La Generalitat hi destina la mateixa aportació que en la primera edició, 50 milions d'euros, però en ampliar els beneficiaris s'ha reduït l'import de 100 a 60 euros per alumne -en dos vals de 30 euros-. Enguany les famílies poden cedir els vals als centres per reduir l'aportació en concepte de material escolar.

Niubó vol "recuperar la confiança dels docents"

D'altra banda, Niubó ha assegurat que en la seua etapa al capdavant del departament se centrarà en la millora educativa i dels resultats dels alumnes catalans així com a "recuperar la confiança dels docents". En aquest sentit, Niubó ha afirmat que en aquestes setmanes tot l’equip de la conselleria han estat "molt centrats per garantir el millor inici de curs possible" i ha agraït el treball al Govern anterior.

Entre les línies prioritàries de la seua conselleria, ha destacat la necessitat de reforçar els aprenentatges per millorar els resultats dels estudiants, després dels baixos resultats de l’últim informe PISA que van marcar el final de l’etapa de l’exconsellera Anna Simó.També ha defensat que cal "reforçar" la situació dels docents i recuperar la seua confiança, així com "l’orgull i prestigi del sector educatiu", i ha recordat que el sistema educatiu compta ja amb 18.295 docents estabilitzats per les oposicions ordinàries i les extraordinàries.

A més, ha recordat que aquesta setmana s’ha reunit amb direccions dels centres educatius, sindicats i famílies i que ha estat una tanda de trobades cordial amb la "mà estesa per trobar consensos i treballar junts les properes setmanes i mesos", i que la propera setmana es continuarà reunint amb agents del sector educatiu.