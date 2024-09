Cost d'entre 1.200 i 3.400 € per alumne i curs en funció del centre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), amb una mostra de 1.200 alumnes, conclou que aquest any la despesa que les famílies hauran d’afrontar per cada alumne augmentarà al voltant del 13%, fins a assolir una mitjana de 2.588 euros. No obstant, aquest import és molt diferent en funció del tipus de centre al qual van els alumnes. Així, als públics la mitjana baixa fins als 1.200 euros, mentre que als concertats augmenta fins als 3.396. Aquesta diferència s’explica pel preu de la matrícula i, sobretot, per les quotes mensuals que els segons cobren per diferents conceptes. Les quantitats a pagar són molt més grans als privats no concertats, on la mitjana s’eleva a gairebé 8.000 euros, concretament a 7.961, d’acord amb aquest informe.

També hi ha notables diferències en funció de l’etapa educativa en què es troba l’alumne. De mitjana, la despesa a Batxillerat és la més gran, amb 2.927 euros per curs, seguit per aquest ordre per Infantil (2.727 euros), Primària (2.650) i ESO (2.350). A la pública, la despesa més elevada es dona a Primària, amb 1.411 euros per alumne i curs, mentre que a la concertada el nivell més car és el d’Infantil, amb 3.720. I un altre aspecte a tenir en compte és el lloc de residència, ja que Andalusia és la comunitat més barata, amb 1.717 euros de mitjana, i Madrid la més cara, amb 3.422, davant del País Valencià i Catalunya, que superen els 2.700.Les famílies els fills de les quals fan ús del menjador escolar hauran d’assumir també una pujada del 5% en el preu d’aquest servei, que passa de 6,91 a 7,25 euros per dia, mentre que per als que l’utilitzen de forma esporàdica, serà encara més car, de 7,98 euros. Quedaran exempts d’aquest increment els estudiants que disposin d’una beca de menjador del 100%, que el passat curs van ser 6.154 a les comarques de Lleida, mentre que n’hi va haver unes altres 5.215 que cobrien el 70% de l’import.Aquest curs, la conselleria d’Educació ha entregat dos vals de 30 euros per a cada alumne de Primària i d’ESO com a ajuda per a la compra del material escolar. Caldrà veure què passa de cara al vinent, ja que la nova consellera, Esther Niubó, va dir divendres que revisaran l’actual format després que hagi estat qüestionat per un informe de la Sindicatura de Comptes.

«La despesa és bastant considerable»

“L’inici del nou curs escolar suposa cada any una despesa bastant considerable” per a aquesta família de Montgai que “d’entrada han estat uns 400 euros entre els dos, als quals cal restar els 120 euros dels vals escolars (que agraeix malgrat que lamenta que s’han reduït), entre els llibres, la quota de l’AFA, les motxilles, les botelles d’aigua i les vambes”. A aquest import inicial, “cal sumar-hi el menjador escolar i les extraescolars”, el Jaume i l’Ainhoa fan piscina, futbol i anglès. Per a la resta de roba, aquesta família de Montgai tira de “rebaixes, aniversaris i Reis”.

«Cal rebaixar el menjador»

“Si el menú escolar fos més assequible deixaríem a dinar els nostres fills cada dia i ens ajudaria a conciliar millor”, “no és normal que un menú al Parlament costi 3 euros i el dels alumnes pugi fins als 7 euros, alguna cosa no va bé”, opinava aquesta setmana la família Puigdemasa Peguera de la Seu. Ambdós pares són autònoms i expliquen que la conciliació no és gens fàcil. “Tenim la sort que les nostres famílies ens poden ajudar i que ara ja són més grans i poden anar sols”. El material diuen que cada any puja més, encara que agraeixen l’ajuda del xec del Govern.