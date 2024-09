Un lleidatà convoca centenars de persones a la Mitjana per protestar contra el tall d'un camí del parc

Imatge del cartell on es prohibeix el pas.@davidsancho73

Publicat per Redacció

Verificat per Creat: Actualitzat:

Pel Parc de la Mitjana de Lleida hi passen cada dia centenars de lleidatans per fer esport, passejar el gos o simplement caminar. Aquests dies, molts d'ells s'han trobat amb la desagradable sorpresa que un dels camins al costat del riu està tallat.

Un tuitaire lleidatà, David Sancho, ho va denunciar fa uns dies a la xarxa social X, en una piulada on demanava a la Paeria de Lleida que fes alguna cosa davant d'un propietari que havia tallat el camí del riu del parc de la Mitjana. Al no rebre resposta, Sancho ha tornat a denunciar "l'acció del propietari en qüestió i la inacció de l'Ajuntament de Lleida, que pensen que aquest és un tema menor".

Ahir, un centenar de persones convocades via xarxes socials es va concentrar a l'entrada del parc per anar caminant o en bici fins al punt on el camí està bloquejat.

Entre els participants en la marxa hi havia representants del Centre Excursionista de Lleida, el Club d'Escalada i Muntanya Pardinyes, així com membres d'Overpard (Organització de Veïns de Pardinyes) i diverses entitats de la VIII Vegueria de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) com el Club Excursionista d’Alpicat.

"No pot ser que un propietari impedeixi a la ciutadania gaudir d’un dels espais naturals més importants de la ciutat, bloquegi un camí històric que circula pel marge dret del Segre i es salti la llei “a la torera”, així que demanem a la Paeria i a Fèlix Larrosa que hi posin remei", conclou Sancho.