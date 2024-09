Denuncien que un pati interior de Riu Éssera i Pi i Margall “és un abocador”

Veïns dels números 15 i 17 del carrer Riu Éssera de Lleida denuncien que el pati interior que comparteixen amb altres blocs de Pi i Margall “s’ha convertit en un abocador en el qual cada dia llancen escombraries des dels habitatges”, la qual cosa provoca molèsties per pudors i problemes de salubritat. Un fet que, asseguren, no és nou, ja que ho porten patint “des de fa més de deu anys”, però els últims mesos la situació s’ha agreujat perquè “un dels blocs que dona al pati fins fa poc estava okupat i els seus inquilins van destrossar els habitatges, tiraven mobles i escombraries de tot tipus al pati i ningú els deia res per por”. Aquests okupes estaven al número 40 de Pi i Margall i, segons veïns i comerciants, durant aquest estiu van perpetrar diversos robatoris i episodis d’incivisme en els negocis d’aquest carrer, cosa que els va portar a iniciar una recollida de firmes per demanar més seguretat.

Tanmateix, l’ajuntament va decidir desallotjar per prevenció aquest edifici dimecres passat després que les fortes pluges provoquessin que caigués un dels falsos sostres de l’edifici. També va tapiar tots els accessos al bloc per prevenció.“Els okupes conflictius se n’han anat, però aquest edifici continua estant ple d’escombraries i els veïns d’altres blocs continuen tirant brossa amb total impunitat al pati interior i no sabem a qui ens hem de queixar, si a la Paeria, a la comunitat de propietaris o als titulars dels immobles”, va lamentar un veí. Aquest també va denunciar que l’acumulació d’escombraries tant al pati interior com a l’edifici desallotjat ha atret rates a la zona i pot ser un focus de malalties. “Parlem d’un possible problema de salut pública”, va concloure.