Llum verda a licitar les obres del nou pavelló de la Fira de Lleida per 3,5 milions

La comissió de contractació de Fira de Lleida va aprovar aquest dilluns de forma definitiva els plecs de condicions per a la construcció del nou pavelló, que costarà uns 3,5 milions d’euros, serà desmuntable i les obres sortiran a licitació aquesta mateixa setmana. Així ho va assegurar el director de Fira de Lleida, Oriol Oró, que va precisar que “els membres del patronat [Paeria, Diputació, Generalitat i Cambra de Comerç] ja van avalar fa un parell de mesos fer el nou pavelló i cedir la finca en la qual s’aixecarà, però encara faltava que la comissió de contractació hi donés el vistiplau”. La previsió d’Oró és que el contracte s’adjudiqui abans de final d’any perquè el nou pavelló estigui llest per al segon semestre del 2025 i es pugui utilitzar per a la fira de Sant Miquel-Eurofruit i el saló biennal Municipàlia-Innocàmping.

Aquest nou pavelló tindrà 2.400 metres quadrats i s’instal·larà darrere del 3, entre el número 4 i els carrers Pont de Suert i Camí de Picos. Els 3,5 milions d’euros que costarà els assumiran a parts iguals l’ajuntament i la Diputació, com a patrons, i esperen que el nou Govern de la Generalitat es pronunciï sobre el seu compromís de l’anterior amb el patronat. D’altra banda, des de la Fira van apuntar en el seu moment que el nou pavelló permetrà assumir el creixement de les fires que es porten a terme a la ciutat i el fet que sigui desmuntable permetrà aprofitar-lo per a altres esdeveniments i fins i tot per a un possible trasllat del recinte firal.

La construcció d’un nou pavelló és una demanda de la Fira des de fa més de deu anys per guanyar superfície, consolidar i fer créixer les seues fires i captar-ne de noves. El 2022, els membres del seu patronat van acordar fer un nou pavelló per 5 milions d’euros. Tanmateix, després del canvi de govern municipal el 2023, quan l’alcaldia va passar d’ERC al PSC, es va posar en dubte el projecte i es va plantejar prioritzar el trasllat de la Fira als terrenys de l’antiga Hípica. Finalment, es va optar per aquesta solució a mig camí i construir un pavelló desmuntable.