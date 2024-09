Els interessats a llogar un pis a Lleida es disparen amb 49 persones per cada un

La demanda per aconseguir un habitatge de lloguer a Lleida no ha fet més que augmentar els últims mesos i prova d’això és que en el segon trimestre de l’any cada un que s’arrendava tenia una mitjana de 49 interessats els primers 10 dies que estava al mercat. Així ho constaten les dades de l’Observatori del Lloguer, un portal web creat per la Fundación Alquiler Seguro en col·laboració amb la Universidad Rey Juan Carlos i la Societat de Taxació, que recopila tota la informació relacionada amb el mercat del lloguer de col·legis professionals, portals immobiliaris i administracions públiques disgregada per províncies.

Així, en el cas de Lleida província, destaca especialment l’augment de la demanda, ja que en tot just tres mesos ha augmentat més que en els últims cinc anys. En el primer trimestre del 2024 hi havia uns 20 interessats per pis els 10 primers dies que eren al mercat, en el segon s’ha més que duplicat, fins a assolir els 49. Un increment sense precedents segons el portal, ja que la xifra més baixa registrada a Lleida va ser l’any 2019, amb uns 11,1 interessats per habitatge.D’altra banda, l’Observatori del Lloguer també constata que el preu mitjà dels lloguers a la província ha augmentat uns 180 euros durant els últims cinc anys, passant dels 493 que costaven el 2019 als 673 euros del segon trimestre d’aquest any. Per contra, l’oferta s’ha reduït de forma notable, ja que segons el portal web el 2019 hi havia 6.520 habitatges de lloguer a la província, mentre que el juny passat n’hi havia 4.774, és a dir, s’han perdut els 1.746 en tot just cinc anys.Segons el president del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Lleida, Josep Maria Esteve, aquesta pujada de l’interès pel lloguer obeeix a diverses causes. “D’una banda, fins a l’agost passat hi ha hagut una pujada dels tipus d’interès de les hipoteques que fa que no sigui atractiu comprar i molta gent opta pel lloguer fins que baixi l’euríbor. D’altra banda, a Lleida ciutat la demanda de lloguer sempre ha estat alta per part dels universitaris i si a això li sumes que també ha augmentat l’interès per part dels treballadors d’altres municipis tenim aquest còctel”, va dir Esteve. A més, també va afegir que la reducció de l’oferta “es deu a les lleis que limiten els lloguers, ja que hi ha propietaris que treuen els seus pisos del mercat perquè el benefici és molt baix i abans prefereixen tenir-lo buit per seguretat”.