Espera eterna per a una ambulància

“Avui he sortit de la meua sessió de radioteràpia a les nou del matí, però no he pogut arribar a casa fins passades les 12.30 hores.” Així denuncia una veïna de la ciutat que cada dia ha d’esperar entre tres i quatre hores perquè l’ambulància del transport sanitari programat la reculli de l’hospital Arnau de Vilanova i la porti de tornada a casa a l’acabar la seua sessió diària del tractament.

La pacient oncològica explica que fa poc més d’una setmana va començar un tractament de 25 dies seguits i “cada dia m’he hagut de quedar esperant i passant fred a la sala d’espera de la unitat de Radiologia de l’hospital”. Assegura que l’ambulància sempre és puntual per portar-la des de casa seua al centre, per la qual cosa no ha arribat tard a cap cita, però per tornar a casa “no hi ha hagut cap dia que no hagi hagut d’esperar un mínim de tres hores”, lamenta.

El servei genera múltiples queixes i al març Egara va dir que podia assumir 4.500 pacients i n’hi ha 7.000

El cas d’aquesta pacient és un exemple més que posa de manifest el col·lapse que pateix el servei de transport programat (no urgent) de pacients en ambulància. L’empresa que presta el servei a Lleida, Ambulàncies Egara, va admetre al març que “estem saturats” a causa d’un “increment de pacients que el concurs de transport no ha estat capaç d’assumir”. Llavors, la seua directora d’operacions, Divina Codina, va detallar a aquest diari que estan preparats per assumir 4.500 usuaris, però en mobilitzen uns 7.000.El sindicat CGT, per la seua part, continua mantenint la vaga parcial i indefinida que va iniciar el 14 de març al considerar que “les reduccions de jornada que han obligat a obrir un cinquè torn en el servei urgent i la cinquantena d’acomiadaments de treballadors de Tarragona i Lleida des de finals del 2023 ens han posat al límit”. L’empresa va reconèixer quatre acomiadaments a Lleida i va afirmar que s’incorporarien quatre persones més, i la CGT ho constata. “Han entrat tres o quatre companys nous, però en necessitem 40 com a mínim”, afegeix. Així mateix, el sindicat recorda que Inspecció de Treball va iniciar al maig un procediment sancionador contra Egara per no respectar els serveis mínims establerts per a l’aturada.Actualment, el SEM té en tràmit el concurs del nou contracte de les ambulàncies.