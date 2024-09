Desperfectes i retirada d'arbres per les fortes ratxes de vent

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van fer ahir a la tarda diverses sortides en localitats lleidatanes per desperfectes ocasionats pel vent. A la capital del Segrià, per exemple, es van registrar ratxes de fins a 60 quilòmetres per hora. A Alguaire, el vent va assolir els 75 km/h i a Castellnou de Seana, els 69,5 km/h. Una de les intervencions la van fer al carrer Santa Cecília, al barri de Cappont, on va cedir part d’una paret de l’antiga piscina coberta. Els Bombers van ser alertats a les 15.12 hores i al lloc van acudir amb l’autoescala per fer una revisió de la paret afectada, de la qual es van desprendre diversos maons. Així mateix, la Guàrdia Urbana va acordonar per prevenció un tram de l’avinguda de Tortosa, pel temor que caigués un arbre que hi ha al costat del col·legi Riu Segre.

D’altra banda, els Bombers també van retirar un arbre que estava a punt de caure a Agramunt, entre altres serveis a Ponent. La ratxa màxim de vent a Catalunya es va assolir a Portbou, a l’Alt Empordà, amb 119,5 km/h.