Cues per les obres a la rotonda de Ricard Viñes

Operaris van tallar ahir el carril exterior de la rotonda de Ricard Viñes, a partir de les 9.15 hores i fins a primera hora de la tarda, per arreglar un petit clot. La van tallar des de l’inici del carril a la parada de taxis, a l’avinguda Prat de la Riba, per la qual cosa se’n va habilitar la sortida des del gual de l’edifici de Sanitat.

Les obres van causar algunes retencions a les hores punta i agents de la Guàrdia Urbana i tècnics de la brigada van controlar el trànsit. Així mateix, els camions i busos que entraven a la rotonda des de l’avinguda Balmes no van poder seguir recte cap a Rovira Roure al no tenir prou radi per girar, de manera que es van haver de desviar cap a Prat de la Riba.Les obres van córrer a càrrec de l’empresa Teixidó, adjudicatària del contracte del pla de manteniment de voreres i de la brigada d’acció immediata.