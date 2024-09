Fins a tres hores de retard en trens d'alta velocitat per una nova incidència que afecta a Lleida

Almenys sis trens d'alta velocitat van arribar a Lleida ahir amb retards de fins a 3 hores, a causa del descarrilament d'un comboi a primera hora del matí a Barcelona. El matí va ser caòtic a Sants i l'estació de Lleida va estar més plena de l'habitual. La incidència es va resoldre a primera hora de la tarda, quan es va recuperar la normalitat.

Nova jornada de caos ferroviari i retards en estacions atapeïdes de viatgers que van esperar fins a 3 hores per agafar el seu tren. El lleu descarrilament d’un Euromed a les 6.30 hores quan sortia de les cotxeres de Can Tunis, a Barcelona, va impedir la sortida dels combois amb origen a l’estació de Sants, que es va abarrotar de centenars de persones que es van trobar amb el servei interromput. A Lleida, la incidència va causar retards en almenys sis trens. Els que portaven més demora van ser els que sortien des de Barcelona, en especial l’AVE que havia de passar per Lleida a les 9.39 hores amb destinació a Màlaga i no va arribar fins pocs minuts abans de les 12.30 hores.

Una altra freqüència que es va veure afectada a la ciutat va ser la de l’AVE de les 9.01 hores amb destinació a Madrid, que va arribar poc abans de les 11.00 hores. L’Alvia de les 10.13 hores amb destinació a Vigo es va demorar almenys fins a les 12.30 hores, i els trens de les 11.01 hores (a Madrid), 11.31 h (a Figueres) i 13.01 h (a Madrid) també van patir retards lleus.Adif va donar per resolta la incidència a les 14.30 hores i Protecció Civil va desactivar la prealerta del pla Ferrocat mitja hora després. El servei català d’emergències va afegir que “els trens d’alta velocitat circulen amb retards, però sense noves incidències”. En aquest sentit, una portaveu de Renfe va explicar que a les 17.00 hores encara “s’està normalitzant el servei” i que durant tot el matí es van recol·locar els afectats en serveis comercials alternatius, com trens AVE de Barcelona a Madrid per arribar després a València o sis busos per portar 90 persones des de la capital catalana a Alacant.

Entre els passatgers afectats a Lleida hi havia un grup d’amigues que havien d’agafar un AVE cap a Sevilla a primera hora del matí, però poc abans de les onze encara estaven al bar de l’estació. “Quan hem arribat ens han informat que una incidència havia parat el trànsit ferroviari i des d’aleshores que estem prenent alguna cosa, el personal de l’estació ens ha anat informant de les novetats, però la situació és una mica caòtica”, van reconèixer. Un altre viatger que havia d’anar cap a Màlaga també va haver de fer espera a Lleida, però no tant com la resta. “De moment per al meu tren han anunciat una demora de mitja hora, però vist el que està passant amb la resta de combois em temo el pitjor”, va dir amb un to resignat. Així mateix, una lleidatana que va esperar tres hores per agafar el tren cap a Màlaga va lamentar que fins passades 24 hores no es pugui reclamar el reemborsament total del bitllet pel retard de més d’una hora.

Lourdes i Anna, dos lleidatanes que viatjaven a Madrid: «A armar-se de paciència»

La Lourdes i l’Anna són dos lleidatans que havien d’agafar un AVE a les nou del matí cap a Madrid. Tanmateix, dos hores després encara estaven a l’estació de Lleida-Pirineus. “Ens han informat que hi havia retards per un descarrilament i que ja ens anirien avisant, només ens queda armar-nos de paciència, perquè el personal de l’estació ja va de bòlid i fa el que pot. Per sort no hem de fer transbord”, van assenyalar.

El Govern central cessa el president d’Adif, Ángel Contreras

El ministre de Transport, Óscar Puente, va rellevar ahir el president de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), Ángel Contreras, després de menys d’un any al càrrec. Fonts governamentals van explicar que la destitució té per objectiu “impulsar la gestió de l’empresa” i van negar que tingui relació amb l’auditoria relacionada amb el cas Koldo. El ja expresident d’Adif va haver de comparèixer al Senat en el marc de la comissió d’investigació per l’esmentat cas, on va assegurar que “mai havia manipulat cap tipus de contracte”. Contreras va defensar que la relació amb Koldo es limitava al “pla social” després de la sortida de l’exassessor de José Luis Ábalos del ministeri a finals del 2022.