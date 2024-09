El recinte firal ja es prepara per a una nova edició de Sant Miquel

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fira de Lleida ja ha començat els preparatius per a Sant Miquel i des de fa uns dies els operaris estan muntant els estands que hi haurà als pavellons 3 i 4. Divendres passat va tenir lloc la presentació oficial de la 70 edició de la fira, que comptarà amb la presència de 291 expositors i 50 activitats, entre les quals destaca una sessió de tardeig i l’Agrifood Next, un esdeveniment per a empreses que combina l’agricultura amb la biologia i la gastronomia, les dos el dijous 26.