Controls de la Guàrdia Urbana a l'Obert i a les Festes de Tardor per evitar ganivets i armes blanques

Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida faran controls tan a les Festes de la Tardor de Lleida com durant l'Obert del Centre Històric que celebra la ciutat aquest cap de setmana per evitar la presència d'armes blanques als recintes festius. Així ho va anunciar ahir la tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, que va admetre que "hem detectat un augment de gent que porta armes blanques per la via pública".

Pel que fa al darrers apunyalament a la ciutat, que va ser diumenge passat al barri de la Mariola, tant la tinenta d'alcalde de Seguretat, Cristina Morón, com l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, van qualificar el succés com "un fet aïllat i puntual". Van intervenir els Mossos d'Esquadra i no disposaven de més informació que la que es va fer pública diumenge mateix.

Més càmeres a l’Eix Comercial

Morón va informar que s’estan instal·lant una vintena de càmeres de vigilància entre la plaça Paeria i el carrer Sant Antoni, i tres més al Centre Històric. Quant al diàleg competitiu que ha iniciat la Paeria amb empreses tecnològiques per millorar la seguretat, va detallar que s’han presentat quatre empreses: Imotion Analytics SL, Alphanet Security System, Acondicionamiento Tarrasense i Telefónica Ingeniería de Seguridad SAU. Ara s’analitzarà la solvència de cada una i si les necessitats de la ciutat encaixen amb les seves propostes.