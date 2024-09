Detingut a la Mariola de Lleida per agredir un home amb un gran ganivet en una baralla

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou incident aquest diumenge amb armes blanques a Lleida. Els fets van tenir lloc cap a les 18.30 hores al barri de la Mariola. Segons van explicar fonts policials, un home que es trobava en estat d’embriaguesa va ser recriminat per molestar els clients que es trobaven en un bar, a l’altura del número 35 d’aquest carrer.

En un moment donat, es va produir una baralla entre dos homes i un d’ells va treure un ganivet de grans dimensions, amb el qual va ferir l’altre. L’agressor va ser reduït per altres persones que es trobaven al lloc, podent prendre-li el ganivet, fins que hi van arribar les patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van procedir a l’arrest per un delicte de lesions. Es tracta d’un home de 53 anys i sense antecedents. Els agents van poder recuperar l’arma.

Per la seua part, les mateixes fonts van assenyalar que la víctima, que presentava una ferida oberta per arma blanca, va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Van assenyalar que, encara que la ferida era greu, no es temia per la seua vida.

La baralla va causar una gran expectació entre les persones que es trobaven a la zona. Així mateix, la Guàrdia Urbana va rebre un avís per una altra baralla a Sant Ruf, que finalment es va saldar sense ferits ni arrestats, segons fonts policials.

Des de començament d’any s’han registrat una trentena d’incidents a les comarques lleidatanes relacionats amb l’ús d’armes blanques. A començaments de setembre, els Mossos van detenir una jove de 23 anys acusada de ferir amb una arma blanca un home de 47 durant una discussió a la Bordeta.

El mateix cap de setmana un home de 47 anys va ser arrestat per apunyalar un altre individu durant una baralla a Balaguer i un altre de 42 anys per ferir amb un ganivet el seu gendre durant una disputa al Centre Històric de Lleida. Autoritats i cossos policials ja han mostrat la seua preocupació per l’augment d’aquests incidents en els últims mesos, cosa que ha portat fins i tot que la Paeria es personi com a acusació en un cas.