Participa en l'enquesta: té la percepció de que a Lleida hi ha un problema d'inseguretat?

Apunyalaments, baralles, lladres reincidents… La percepció de la seguretat ciutadana a Lleida es veu afectada per l'augment de delictes recents. En només quinze dies, la Guàrdia Urbana ha detingut 23 reincidents, tot i que només un ha estat empresonat. Un d’aquests reincidents acumula 43 detencions.

En un context similar, Lleida ocupa el segon lloc del dubtós podi de la llista de l’Apunyalòmetre que, a través de les xarxes socials, denuncia els successos en els que hi ha un apunyalament. Des de l’1 d’agost fins avui, a Lleida ciutat hi ha hagut vuit ferits per arma blanca. Aquest 2024, a les comarques de Lleida hi ha hagut una trentena d'incidents amb armes blanques.

Els successos no paren. Aquest cap de setmana la Guàrdia Urbana ha detingut tres homes per clavar una pallissa a un altre home que sortia del bingo i robar-li 500 euros. A principis de l’estiu, diverses baralles en bars de la Zona Alta de Lleida van crear un clima d’”inseguretat creixent”, tal i com anunciava l’associació de veïns de la Zona Alta, que demanava una regularització més gran dels horaris i aforaments dels bars de Balmes.

Sobre aquests fets, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa assegurava en una entrevista recent que poc a poc estava implementant el seu model de seguretat i que els delictes anaven a la baixa.

Malgrat les paraules de Larrosa, i segones dades del Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior, en el primer semestre de l’any es van registrar un total de 193 robatoris amb violència i intimidació a la capital del Segrià, pels 138 comptabilitzats en el mateix període de l’any passat, la qual cosa suposa un augment del 39,9%.

