Apallissen un home a la sortida d'un bingo a Ronda per robar-li

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir ahir a la matinada tres homes, un d’ells menor d’edat, acusats de clavar una pallissa a un home per robar-li quan sortia d’un bingo de passeig de Ronda. La víctima, de 38 anys, va quedar en estat semiinconscient i va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova. Els tres individus van ser arrestats com a presumptes autors dels delictes de robatori amb violència i intimidació i lesions.

Els fets van ocórrer entre les 3.00 i les 4.00 hores a l’altura del número 87 de Passeig de Ronda. La Guàrdia Urbana va ser alertada perquè hi havia diversos homes agredint-ne un altre. La primera patrulla que va arribar al lloc va observar com tres persones estaven clavant puntades de peu al cap i altres cops a un home, que estava completament atordit. Els agents van arrestar els tres individus, que van resultar ser un pare de 38 anys i el seu fill de 17 i un altre ciutadà de 32. Inicialment van ser arrestats per un delicte de lesions al desconèixer el motiu dels fets.Per la seua part, la víctima va ser atesa per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova, on el van sotmetre a diverses proves com radiografies i un TAC. L’home, de 38 anys, va anar recuperant la consciència amb el pas dels minuts, i va poder ser interrogat pels agents. Va explicar que el van abordar per sorpresa i també es va adonar que li havien sostret més de 500 euros que portava a sobre. De fet, aquesta quantitat va ser localitzada a un dels arrestats anteriorment.Els agents de la Guàrdia Urbana van determinar que presumiblement els tres individus havien assaltat la víctima per robar-li els diners. També sospiten que va ser meditat i que l’estaven esperant a la sortida de la sala de jocs recreatius per robar-li.

En el primer semestre de l’any es van registrar un total de 193 robatoris amb violència i intimidació a la capital del Segrià, pels 138 comptabilitzats en el mateix període de l’any passat, la qual cosa suposa un augment del 39,9%, segons el Balanç de Criminalitat del ministeri de l’Interior. A nivell de la demarcació, s’han registrat 230 casos mentre que en els primers sis mesos del 2023 van ser 186, un increment del 23,7%.