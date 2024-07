L'alcalde de Lleida assegura que s'han reduït els delictes i que no pot combatre la viralització de vídeos de baralles

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat en una entrevista a l'ACN, que "a poc a poc" estan implantant el seu model de seguretat, que "va començar amb les patrulles de barri, avança amb els centres operatius de la Guàrdia Urbana i que segurament continuarà amb una important inversió en tecnologia per reforçar les tasques de prevenció de la delinqüència".

"Ara per ara, valoro la reducció dels fets delictius a la ciutat, amb un 9,4% l'any 2023, i que en l'interanual ens mantenim en una reducció del 6%", ha indicat Larrosa. "Haurem d'analitzar si hi ha infradenúncia i valorar una qüestió que es parla sovint com la percepció d'inseguretat, la qual és una de les línies a atacar, millorant en termes de comunicació, transparència i fent servir la informació i tecnologia disponible en matèria de seguretat", ha dit.

D'altra banda, Larrosa ha comentat que "no puc combatre la viralització d'imatges", en referència a alguns vídeos que s'han fet virals a les xarxes sobre diverses baralles entre grups que han tingut lloc en els darrers dies a Lleida.