Un detingut en un nou aldarull a la zona de bars del centre de Lleida, el tercer en un mes

Una desena de joves es van veure involucrats la mitjanit de dimecres a dijous en un nou aldarull, que produir-se al carrer Balmes de Lleida, a la zona de bars amb terrasses.

Els joves es van llançar cadires, taules, vasos trencats i fins i tot un gran pal de fusta que sostenia un arbre. El conflicte va tenir lloc passades les 23.30 hores de dimecres arran de la discussió de dos joves que estaven prenent alguna cosa a la mateixa taula d’una terrassa de Balmes.

Es van començar a cridar i amenaçar, encarant-se, mentre altres persones intentaven separar-los. Els implicats van moure la baralla momentàniament cap al carrer Bonaire, i poc després van tornar a asseure’s a la mateixa taula de la terrassa de Balmes amb aparent normalitat. Tanmateix, el conflicte va tornar a esclatar poc després quan van aparèixer més joves en dos bàndols que van començar l’aldarull. A l’instant, van acudir almenys quatre cotxes de Mossos, dos de la Guàrdia Urbana, un furgó dels urbans i una ambulància, ja que una dona –pel que sembla, familiar d’un dels dos joves que van iniciar la baralla– va quedar tirada a terra amb dolors a les cames.

La Paeria explica que la Guàrdia Urbana va detenir una persona per amenaces a quatre joves, per atemptar contra un agent que va resultar ferit al braç i la cama, així com per danys a un vehicle policial. L’ajuntament afegeix que, inicialment, la persona detinguda va estar implicada en una discussió al carrer Bonaire amb dos persones que després van presentar denúncia a la Urbana. Després, a Balmes la baralla va deixar dos víctimes més que també van denunciar.

L’associació de veïns de la Zona Alta manifesta la seua preocupació per la “inseguretat creixent” que asseguren que està omplint “com mai” els carrers de tots els barris de la ciutat. La seua presidenta, Glòria Ferrer, demana una regularització més gran dels horaris i aforaments dels bars de Balmes, mesures que també ajudarien a reduir el soroll a la zona.

El de dimecres va ser el tercer aldarull d’aquestes característiques del mes passat al centre de la ciutat. L’últim va ser només tres dies enrere, la nit de diumenge, al carrer Ramon Llull. El 17 de juny n’hi va haver un altre a Balmes.