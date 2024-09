La Urbana deté 23 reincidents en 15 dies i només un és empresonat

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“N’estem farts perquè l’esforç de la Guàrdia Urbana per combatre la delinqüència no ve acompanyat de l’entorn legislatiu.” Així ho va assegurar ahir l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, després de reunir-se amb els comandaments del cos. La Policia Local va detenir l’última quinzena d’agost trentna-dos persones, de les quals 23 –un 71,8%– eren reincidents. Només cinc d’ells sumen 130 detencions. “El que més en té 43, però n’hi ha d’altres amb 28, 25 i dos en tenen 17”, va explicar el primer edil. Pel que fa al tipus de delicte, la meitat van ser per robatoris però també n’hi va haver set per lesions, dos per temptatives d’homicidi (agressions amb armes blanques) i drogues (2), entre d’altres. En aquest sentit, Larrosa va afirmar que “només un d’ells ha ingressat a la presó” –l’autor d’un apunyalament als voltants d’un bar d’Alcalde Porqueres–. Davant d’això, enviarà una carta al fiscal cap de Lleida per demanar la seua col·laboració.

També es va tornar a mostrar preocupat per la irrupció d’armes blanques en baralles i va lamentar que “és molt difícil actuar amb caràcter preventiu en aquest tipus de casos”. Precisament, ahir el sindicat d’urbans Asigull va assegurar a X que “l’augment de delictes amb arma blanca està posant en risc la seguretat dels nostres carrers. La inacció política és insostenible. Se’ns està escapant de les mans. Necessitem mesures urgents per protegir la ciutadania!”. Larrosa va dir que comparteix la preocupació “però no que es digui que hi ha inacció política”. D’altra banda, va anunciar que el 26 de setembre es posarà en marxa el nou centre operatiu de la Urbana al Centre Històric com ja s’ha fet a la Mariola. També va explicar la futura professionalització dels agents cívics (vegeu el desglossament) i que hi haurà dinou nous urbans, per la qual cosa s’arribarà als 248 agents.

«N’estem tips. L’eficàcia policial necessita més mesures de l’entorn legislatiu»

Larrosa va anunciar que la Paeria abordarà de cara a l’any que ve la professionalització dels agents cívics, amb una proposta de creació de llocs de treball que definirà el seu perfil professional i amb la voluntat de comptar amb fins a cinc parelles d’agents (deu persones). També es continuarà comptant amb la dotació que arriba a través de l’Institut Municipal d’Ocupació de forma temporal –ara hi ha sis agents en actiu–. Aquesta és una proposta inclosa en el Pla d’Acció Municipal, que el govern vol implantar per promoure el civisme i la convivència.D’altra banda, va indicar que el nou protocol estarà vigent de forma immediata. La principal novetat, com ja es va anunciar en el seu moment, és que es requerirà un test psicotècnic, sumat a altres requisits.

Anuncia la professionalització dels agents cívics

